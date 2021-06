Non siamo più la terra dei cachi. Calcisticamente parlando. L'ItalMancini vola agli ottavi dell'Europeo. È la prima Nazionale che timbra il pass. E domenica alle 18 all'Olimpico basterà un pari contro i principi di Galles (Bale e Ramsey) per arrivare primi nel girone e volare a Wembley per affrontare il primo dentro o fuori (con Austria o Ucraina?). Un'Italia scintillante, a un passo dall'eguagliare il record del mito Vittorio Pozzo, il ct azzurro più vincente della storia (due Mondiali e un oro a Berlino 1936): manca una sola gara per raggiungere le 30 partite consecutive senza sconfitte. Una striscia che dura da oltre 80 anni.

Anche la stampa estera esalta le gesta dei ragazzi di Mancini: per i tabloid britannici, l'Italia è la vera sorpresa dell'Europeo. Dove può arrivare la Nazionale azzurra? Sicuramente tra le magnifiche quattro, nella Final Four di Wembley. Anche perché, detto francamente, le altre finora non hanno per nulla impressionato. La Francia resta la grande favorita, con i due marziani Mbappé e Pogba. Ha vinto all'esordio con una Germania quasi ridicola. Il Portogallo di CR7 ha steso l'Ungheria nel finale, dopo aver rischiato seriamente il ko. Il Belgio di Lukaku? Sì, tra le big mondiali ma ha sofferto e non poco nelle prime due uscite. Quindi l'Inghilterra: ha faticato contro una Croazia praticamente inesistente. E che dire della Spagna? Fischi e fiaschi nella prima di Siviglia: 0-0 con la (modesta) Svezia. E diciamo pure: le due vittorie azzurre sono arrivare contro avversari non affatto scarsi. La Turchia era accreditata come la possibile mina vagante dell'Europeo. E la Svizzera, numero 13 del ranking Fifa, è stata annientata. Quindi onore e gloria all'Italia che può aspirare a un ruolo importante. E non solo sognare.

