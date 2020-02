Non siamo pinguini, siamo bambini: questo il motto dei bambini della scuola Europa che, al freddo da tre mesi per un guasto alla caldaia, oggi faranno un colorato flash mob sotto le finestre dell'assessorato alle infrastrutture in via Petroselli.

I bambini vestiti da pinguini al freddo e i genitori in tenuta da sci per testimoniare le condizioni in cui versa la scuola ala Montagnola. Nove classi dell'ala fredda sono state spostate: 6 nella scuola media e tre lungo i corridoi riscaldati, con giacche e sciarpe. Ora la scuola chiede che, in attesa dei lavori, arrivino i termoconvettori. Oggi sarà presente anche il presidente del municipio, Amedeo Ciaccheri: «Vogliamo una risposta per far ripristinare il sistema di riscaldamento». Domani l'assessore alle infrastrutture, Linda Meleo, incontrerà il preside: «I lavori spiega - possono partire quando la scuola sarà chiusa, per la sicurezza di tutti e per evitare altri disagi. Per l'acquisto dei termoconvettori, chiediamo un inserimento in bilancio per creare un piccolo fondo che potrà essere utilizzato anche in altre situazioni simili».

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

