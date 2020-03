Non si vola al Nord Italia, aumentano le rotte sospese

Qualche compagnia ha ridotto i voli. Qualche altra ha deciso di cancellare dalle proprie rotte il Nord Italia dell'emergenza coronavirus, come la Cina: troppo pericoloso.

Dopo l'innalzamento al livello massimo dell'allarme per i viaggi nelle zone più colpite dal Covid 19 compiuto dal governo americano, ieri l'American Airlines ha sospeso fino al 24 aprile tutti i voli da e per Milano. Solo la sera prima, per paura del contagio, uno dei suoi equipaggi si era rifiutato di salire a bordo del volo diretto da New York a Malpensa: il gruppo di italiani che doveva prenderlo è rimasto per 24 ore bloccato all'aeroporto Jfk.

La stessa decisione di chiudere tutti i voli con Milano è stata presa ieri sera anche dalla Delta Airline. I collegamenti con Roma, invece, restano per ora inalterati.

Anche le compagnie europee hanno deciso di ridurre le rotte. La British Airways ha già cancellato 22 voli previsti per Milano fino all'11 marzo, ma ora ha deciso di prolungare il blocco fino al 28, tagliando fuori anche gli aeroporti di Torino, Bologna e di Venezia. La Brussels Airlines ha ridotto del 30% la frequenza dei suoi voli per Milano, Roma, Venezia e Bologna, fino al 14 marzo.(G.Obe.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA