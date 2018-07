«Non si vede nulla, e il panico è letale»

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniWalter Milan, del Soccorso alpino e speleologico nazionale, quali potrebbero essere le incognite per recuperare i ragazzi imprigionati nella grotta?«Si è creato un fiume sotterraneo pieno di detriti e pezzi di legno. In questi casi la visibilità sott'acqua è molto limitata, al massimo 30 o 40 centimetri. I soccorritori si orientano grazie a dei cavi, che come un filo d'Arianna permetteranno loro di ritrovare l'uscita. I detriti, però, potrebbero romperli».Come verranno trasportati i ragazzi?«Verranno adagiati su una struttura rigida, una tavola spinale, a faccia in su e ognuno di loro verrà soccorso da due persone. Sul viso avranno delle speciali maschere che coprono naso e bocca e permettono a tutti, anche a chi addirittura non sa nuotare, di affrontare un percorso subacqueo».Quali sono i fattori che potrebbero compromettere le operazioni?«I ragazzi saranno in una posizione innaturale. La vera incognita è la loro reazione, che potrebbere mettere a rischio sia loro che i soccorritori».Quanto tempo crede che ci vorrà?«Sicuramente alcuni giorni. La grotta è abbastanza ampia, quindi si può portare l'energia elettrica, si possono mettere in contatto i ragazzi con i loro genitori e si può dare loro il tempo di tranquillizzarsi prima di affrontare la difficile traversata».riproduzione riservata ®