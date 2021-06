Non poteva finire peggio di così, questo anno scolastico già tanto difficile: a causa della bomba d'acqua 40 bambini sono rimasti bloccati nell'asilo. Un incubo per famiglie (fuori) e maestre (dentro). È accaduto in via Castelnuovo di Porto 14, a Ponte Milvio, nella zona maggiormente colpita: 40 bambini e 6 adulti sono rimasti bloccati all'interno dell'asilo. E sono stati messi in salvo con un'evacuazione in piena regola, resa possibile grazie all'intervento dei vigili del fuoco della squadra di Prati. Sono stati portati tutti in un albergo vicino alla struttura, anche per rassicurare i piccoli.

Un intervento massiccio di forze dell'ordine (agenti polizia locale del gruppo Cassia, polizia e carabinieri) in un'area sotto choc per gli allagamenti improvvisi.

Quel che hanno trovato dentro la scuola è stato incredibile: l'acqua alta arrivava fin sotto al ginocchio dei pompieri, copriva la tavoletta del water in bagno. Le bambole e i giochi galleggiavano nelle aule, così come i tavolini e le seggioline in plastica. Il tutto mentre i soccorritori provavano a far uscire l'acqua come meglio potevano. Per rimettere a posto tutti i danni, ci sarà un altro gran lavoro da fare. (L.Loi.)

