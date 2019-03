Non più il caos, ma un silenzio desolante che accompagna una progressiva desertificazione del centro storico tra l'ira dei pendolari, dei residenti e dei commercianti. «È una vergogna che con tutto il disagio che siamo costretti a subire da mesi ci facciano ancora pagare il biglietto e l'abbonamento mensile». È una delle tante proteste che ogni giorno i pendolari inferociti dalle chiusure delle stazioni della linea A della metropolitana di Repubblica, Barberini e Spagna, lanciano nei confronti dell'amministrazione capitolina.

Ieri in orari differenti Leggo ha documentato cosa succede lì sotto. Atmosfera, lo stato d'animo dei viaggiatori che improvvisamente hanno dovuto cambiare percorsi ed abitudini di vita per andare a lavorare e l'aria che si respira. Stipati sui vagoni come nei carri bestiame, lunghe code in prossimità delle biglietterie automatiche ed ai tornelli, gente accalcata con bagagli e pacchi per scendere o salire dai treni alla fermata metrò di Termini che è uno degli nodi di scambio nevralgico del trasporto pubblico romano. «Per quanto ancora dovremmo sopportate questo calvario denuncia Roberto P., impiegato al Ministero del Lavoro che ogni giorno ci costringe ad uscire da casa almeno un'ora prima per arrivare in orario a timbrare il cartellino». Inferociti anche quei pendolari che dalla provincia vengono a Roma perché dipendenti nei tanti uffici pubblici intorno alle fermate chiuse. Sono ben quattro i ministeri ed un migliaio i vari uffici dove lavorano più di un milione di impiegati che sono ridotti ormai allo stremo delle forze per raggiungere le loro scrivanie. Una scena spettrale quella che balza subito agli occhi a piazza della Repubblica, completamente deserta. «Sembra di essere tornati indietro agli anni '70 racconta Antonino R. che lavora da quarant'anni in un bar storico del centro. Quando la metro ancora non c'era, lo scenario era come questo, tranne che per le automobili che oggi affollano la piazza».

Un pessimo biglietto da visita per i turisti che scelgono sempre meno la Capitale come meta. «Vengo da Milano a Roma un paio di volte la settimana per lavoro. dice Giuseppe B. - La passione inizia appena scendo dal treno per andare in via Bissolati. Senza il metrò, con il trolley a mano diventa un problema arrivarci a piedi. La cosa curiosa è che anche nella mia città in questo periodo ci sono problemi con la metropolitana».(E. Orl.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA