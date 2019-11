Non paghi le tasse locali? Il Comune potrà pignorare il conto corrente

Tasse non pagate? Ahi-ahi-ahi... Parafrasando una famosa pubblicità, la Manovra 2020 conterrà infatti una norma che rischia di mettere la parola fine ai furbetti che evadono le imposte locali. I Comuni e le Province potranno riscuotere le imposte locali e le entrate patrimoniali non pagate, utilizzando per la prima volta con le regole dell'agenzia per la riscossione nazionale. La norma, ora all'esame del Senato, prevede la sola esclusione delle multe stradali. In sostanza sarà possibile per i Comuni, che avranno accesso ai dati dell'Anagrafe tributaria, procedere ad azioni esecutive come il pignoramento di parte del conto corrente oppure dello stipendio o, ancora, il fermo dell'auto.

La novità principale è l'emissione di un unico atto che diventa subito esecutivo invece di aspettare l'emissione della cartella, permettendo di accelerare il recupero dei crediti. Secondo le norme inserite in manovra, infatti, anche i Comuni, dal prossimo anno, potranno emettere accertamenti esecutivi, come fa ad esempio l'Agenzia delle Entrate: con questi atti alla scadenza dei termini per effettuare i pagamenti scatta subito la possibilità di attivare le procedure esecutive e cautelari.

Tuttavia il premier Giuseppe Conte smentisce che possa essere presente in Manovra una norma del genere: «I cittadini non si devono preoccupare, non mi risulta». Si tratta di una norma che rientra nella giungla del 1700 emendamenti presentati dalla stessa maggioranza? Sta di fatto che L'esecuzione non scatta per somme inferiori ai 10 euro. Gli enti locali avranno l'obbligo dell'invio di un sollecito di pagamento per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva. I debiti potranno comunque essere rateizzati dai 100 euro in su. (M.Fab.)

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

