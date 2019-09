«Non mi è piaciuto il primo tempo non abbiamo fatto bene pressione. In alcuni momenti la squadra è stata lontana. Nel secondo le cose sono cambiate. Io sono molto fiducioso sul futuro perché tutti i giocatori hanno capito la mia idea», le parole di Fonseca che domenica è chiamato a confermare il percorso di crescita a Bologna. La copertina della serata la prende comunque Zaniolo chiamato al riscatto dopo mesi di alti e bassi. «Sono molto felice per quello che sto dimostrando in campo, sono felice soprattutto per la vittoria della squadra. Con Dzeko ho una grande intesa, lui è formidabile basta che gli chiamo la palla e me la mette sui piedi. La mia rinascita? Con l'allenamento giorno dopo giorno e la costanza, devo continuare su questa strada e raggiungere altri obiettivi».

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA