«Non mi dai l'elemosina? Allora ti accoltello»

Sembrava la scena di un film d'azione americano, di quelli dove il copione riproduce attimi di terrore urbano. Con un coltello in mano, un uomo ha ha infatti seminato il panico a bordo di un vagone della metropolitana della linea B.

Il 37enne (un romano disoccupato, con precedenti penali) é stato poi arrestato dai carabinieri del nucleo in servizio presso llo scalo di Termini. Stava chiedendo l'elemosina ad alcuni viaggiatori durante il viaggio del convoglio quando, al rifiuto del presenti, ha tirato fuori dalla tasca un coltello a serramanico e l'ha puntato verso i malcapitati. Una volta giunti alla fermata dello snodo ferroviario di Termini, all'apertura delle porte del vagone i passeggeri sono usciti terrorizzati richiamando l'attenzione delle guardie giurate presenti sulla banchina che, a loro volta, hanno immediatamente richiesto l'intervento dei carabinieri.

I militari hanno raggiunto, disarmato e accompagnato in caserma il mendicante violento, trattenuto in attesa del rito direttissimo.



