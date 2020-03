Non li ferma nemmeno l'emergenza legata all'epidemia del Coronavirus. In barba alle regole ed al decreto della Presidenza del Consiglio che vieta gli spostamenti, tossicodipendenti e spacciatori continuano ad affollare le piazze di spaccio. Domenica pomeriggio, a San Basilio, tra via Gigliotti e via Tranfo, davanti alla pensilina degli autobus lo spaccio è frenetico, tra consumatori in cerca di sballo e pusher con la mascherina che vendono dosi di cocaina. Gran parte del quartiere resta chiuso in casa, ma da dietro le tapparelle delle finestre fischiano e segnalano agli spacciatori di strada la nostra presenza. Uno di loro, fa finta di curare un aiuola. Con un tubo collegato ad un rubinetto continua ad innaffiare sempre la stessa pianta per quasi 10 minuti, ma guarda sempre verso di noi in attesa che una macchina ferma a qualche metro di distanza si avvicini per chiedere la dose. Un altro, pieno di tatuaggi con l'abbigliamento da runner cerca di passare inosservato girandosi dall'altra parte.

«La droga ormai la consegnato direttamente a casa, vestiti da corridori o da ciclisti - racconta un residente - a qualche cliente la vendono dietro a quelli che nel quartiere chiamano orti e si trovano davanti al canneto, cento metri più il la. Alcuni dei capi piazza fanno travestire i pusher da corrieri espressi e servono i tossici direttamente a domicilio». Qualcuno però sembra sfidare i divieti, qualcuno cammina con andatura incerta e sbilenca in palese crisi d'astinenza, non fa nemmeno caso alla presenza della stampa, sembrano zombie sguardo basso e sguardo perso nel vuoto. Nonostante gli incessanti blitz di polizia e carabinieri, il fiorente mercato dello spaccio va avanti con più accorgimenti da parte del narcotrafficanti delle famiglie Ceroni e Pupillo che gestiscono lo spaccio anche davanti alla chiesa.(S. Uni.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA