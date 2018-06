Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non il mito di Edipo né quello di Artemide e Atteone apriranno la terza edizione dell'Ostia Antica Festival. Il Mito e il Sogno, ma quello della disco music.Sul palco del Teatro Romano di Ostia Antica, infatti, stasera (ore 21) ci sono Amii Stewart & Gerardo Di Lella Pop Orchestra con lo spettacolo La Febbre della Disco Music. The Dance Era.Si potrà ascoltare il meglio della dance eseguita con arrangiamento orchestrale e un omaggio di Amii Stewart all'indimenticabile Donna Summer. Gerardo Di Lella con la sua Pop Orchestra (composta da 22 musicisti), ripercorre quindi la storia di uno dei periodi più floridi della musica pop degli ultimi 50 anni. Con 9 fiati, 6 cantanti, e doppia ritmica, il concerto comprende alcuni dei brani più celebri di quegli anni.Si spazia da Le Freak degli Chic a Cuba dei Gibson Brothers, da Can't Take My Eyes Off Of You di Gloria Gaynor, a Ymca dei Village People, fino a hit come Mamma Mia e Waterloo degli Abba.