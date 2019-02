«Non fare il romano», bufera sull'assessore

James Perugia

«Abituati ad essere educato, non fare il romano...». Non è una frase di troppo scappata al bar, ma sono le parole pronunciate durante una trasmissione televisiva dall'assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Marche, Moreno Pieroni. Parole rivolte al coordinatore dei comitati terremotati Francesco Pastorella, quando questi ha chiesto spiegazioni alla Regione Marche sull'utilizzo di 248 milioni di fondi europei stanziati per le zone gravemente colpite dal sisma.

Lo spezzone della trasmissione televisiva, che sta rimbalzando sui social, viene commentato così dal presidente dell'Aula Giulio Cesare Capitolina Marcello De Vito su twitter: «Secondo l'assessore della Regione Marche Moreno Pieroni essere maleducato equivale a essere romano. Da presidente dell'Assemblea capitolina e da cittadino di Roma mi sento parecchio offeso». L'assessore allo Sport di Roma, Daniele Frongia, tira in causa anche il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli: «I suoi assessori possono insultare i romani in questo modo».

Sta di fatto che usando espressioni simili si rischia di ridurre il dibattito pubblico a una dialettica da stadio. Ancor più grave se a farlo è un uomo che rappresenta le istituzioni.

