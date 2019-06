«Non far passare i pedoni sulle strisce pedonali o parcheggiare l'auto in sosta selvaggia e nei posti riservati alle persone con disabilità è da incivili. Il rispetto delle regole viene prima di tutto. Proseguono in tutta Roma i controlli della Polizia locale di Roma Capitale per sanzionare questi comportamenti scorretti: ad aprile sono state emesse quasi 10mila multe e nei primi 4 mesi dell'anno circa 44mila per infrazioni di regole a tutela di pedoni e persone con disabilità». Così su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. «È un lavoro importante perché permette di rendere più sicure le nostre strade e punire chi viola regole basilari del codice della strada. I controlli sulle strisce pedonali negli ultimi mesi sono aumentati grazie ai turni capillari dei gruppi della Polizia locale per ciascun Municipio. Presidi e controlli proseguiranno in tutte zone della città», conclude.

Numeri importanti quelli che riporta la sindaca, che testimoniano forse un aria di cambiamento che da troppo tempo manca nella capitale. Roma, è da sempre una città che presenta problematiche di questo tipo. Con l'aumento dei controlli e delle multe, si auspica dunque che i cittadini mostrino più attenzione a chi ogni giorno attraversa le strisce pedonali, e soprattutto ai tanti disabili che spesso si ritrovano senza posto a causa di qualche incivile.(M. Mon.)

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

