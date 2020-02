Non esiste nessun altro locale come il Dalodi, a Roma nel rione Pigneto. Cocktail bar con drink di facile beva e basso tenore alcolico, è anche pizzeria, griglieria e gelateria. E merita una visita. Tutti i giorni dalle 18:30 alle 20:30 qui vige la formula Aperitivo con tre diverse possibilità. Il menù Dalodi prevede pizza calda illimitata e assaggi dello chef; il Pizza&Fish include oltre alla pizza un cartoccio di calamari; il Vegeteriano propone pizza e stuzzichini nel segno delle proteine vegetali (tutti i menù costano 10 euro con vino, birra, analcolico; 12 euro con drink). Dotato di ampia terrazza verandata, è aperto anche per cena (dalle 18 alle 24, venerdì e sabato fino all'1) e la domenica è sempre in programma il brunch (dalle 12 alle 15).

Dalodi via Fanfulla da Lodi 72/a, per prenotazioni 338.2895868

