«Non è più un'isola verde, né un parco botanico da visitare. Villa Fiorelli, oasi urbana di un ettaro fra piazza Lodi (Metro C), Re diRoma e la Stazione Tuscolana, nel VII Municipio, sta per soccombere, abbandonata al suo destino. Le belle immagini visibili sui siti della Soprintendenza comunale e del Campidoglio ormai rappresentano dei fake. Nulla è più come prima. Bisognerebbe, per onore di cronaca, pubblicare le istantanee di com'è oggi, sfigurata dal degrado e oltraggiata dai vandali». Così in una nota Antonello Palmieri, presidente dell'associazione Romanuova.«La Villa, di forma circolare, realizzata come piazza giardino negli anni 30 dall'architetto Raffaele De Vico, è anche un pezzo di storia di Roma e d'Italia: nel 1849, in quest'area, a seguito della caduta della Repubblica romana, Garibaldi, ospite di Luigi Fiorelli, riunì i suoi fedelissimi prima di partire per Venezia. Lo ricorda una lapide», ha spiegato Palmieri. «La viabilità interna di Villa Fiorelli, ristrutturata all'inglese nel 2004, è intitolata a tre giornalisti: un largo a Paolo Frajese e due viali a Giuseppe Fiori e Giovanni Forti. C'è ancora un grande cartello deturpato che indica dei lavori straordinari iniziati nel 2014, ma non si leggono i dettagli. La realtà è quella triste sotto gli occhi di tutti: cartoni di vino, lattine, sporcizia ovunque, panchine sommerse dalla vegetazione. Un altro cartello, anch'esso quasi illeggibile, indica l'area giochi, ricordando le regole. Solo che l'area giochi non esiste più. Mentre quella dedicata ai nostri amici quattro-zampe è irriconoscibile. «L'odierna Villa Fiorelli è l'emblema di una città dove si sopravvive senza una visione del futuro, senza sapere cosa fare e come, che non ha memoria né rispetto per i beni comuni», ha concluso Antonello Palmieri.