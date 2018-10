Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non è come ci si aspetta un locale stellato e con una storia. Eppure, lo chef patron Tano Simonato, è uno conosciuto e con esperienza. Esperienza che spesso aiuta non solo i piatti ma anche i clienti e le loro eventuali critiche. Materie prime non sempre al top, la preparazione non proprio a regola d'arte, il servizio spesso approssimativo. Così il prezzo lascia perplessi. Il Riso carnaroli cotto in brodo vegetale e latte miele e tartufo o la Sella di cervo laccata nel suo fondo, miele e crema di zenzero con millefoglie di melanzana e carota e spuma di ginger beer, non esaltano. Per non parlare dei dolci, che siano il Cestino di patata caramellata, crema pasticciera, pistacchio sabbiato e crumble di frutti di bosco o i Cannoli di mandorla ripieni di mousse di ricotta. Forse a questo posto manca l'umiltà. Che quando c'è, premia. Ma che quando manca, si vede e si sente. Eccome.Tano Passami l'olio, Via Eugenio Villoresi, 16, Milano - Tel.02/83.94.139