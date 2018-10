Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non è ancora l'ultima ora ma ci siamo quasi. Tra sabato e domenica prossimi infatti le lancette dell'orologio torneranno indietro dalle 3 alle 2, garantendo sessanta minuti di sonno in più e il ripristino dell'ora solare.Ma l'ora legale - nel prossimo mese di marzo - andrà quasi certamente in pensione perché l'80% di 4,6 milioni di cittadini europei ha detto basta al doppio cambio orario (marzo e ottobre di ogni anno). In pratica, l'ora solare potrebbe dominare su quasi tutti i Paesi Ue a partire dal 27 ottobre 2019. Per prepararsi a tale prospettiva, si propone che ogni Stato membro notifichi entro aprile 2019 se intende applicare in modo permanente l'ora legale oppure quella solare. L'ultimo spostamento obbligatorio delle lancette, per passare all'ora legale, si verificherebbe domenica 31 marzo 2019. Successivamente, gli Stati membri che intendono passare in modo permanente all'ora solare potranno effettuare un altro spostamento delle lancette domenica 27 ottobre 2019. Dopo tale data non sarà più possibile effettuare cambi stagionali dell'orario. (M.Fab.)