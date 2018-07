Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non è ancora chiarito il giallo sui numeri che accompagnano il decreto dignità. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e quello dell'Economia, Giovanni Tria hanno smentito contrasti fra loro e hanno puntato l'indice contro il presidente dell'Inps Tito Boeri. Sarebbe stata dell'Istituto previdenziale la manina che secondo Di Maio ha inserito nella relazione tecnica le stime negative sulle ricadute occupazionali del decreto (circa 8 mila posti di lavoro in meno all'anno). E per il titolare dell'Economia i calcoli dell'Istituto sono «privi di basi scientifiche».Alle accuse si è unito anche il ministro Salvini: «Se Boeri non è d'accordo con niente delle linee politiche e economiche del governo si dimetta». Ma Boeri rivendica le sue stime, sostenendo che la previsione sugli 8mila contratti in meno è addirittura «relativamente ottimistica». «I dati non si fanno intimidire», insiste, accusando il governo di «negazionismo economico». La previsione dell'Inps è che il 10% dei contratti a tempo determinato che arrivano a 24 mesi non verranno trasformati in altri contratti e porteranno a un aumento delle richieste di disoccupazione. (A. Sev.)