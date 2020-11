Non dovrà ripetersi, giovedì, quello che è accaduto in piazza del Popolo la settimana scorsa. Quando tra petardi e bombe carta, violenza e cariche della polizia è andata in scena la protesta dell'estrema destra capitolina contro il coprifuoco deciso dal Governo. Le stesse scene di violenza già viste nelle piazze di Napoli e Firenze. Nè dovranno ripetersi i momenti di tensione vissuti, due giorni fa, per la manifestazione di Campo de' Fiori, per evitare che frange violente possano dar vita a scontri e danneggiamenti. E allora il 5 novembre, quando i militanti di Forza Nuova saranno in protesta a piazzale Clodio come annunciato dal leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino, ad attenderli ci sarà un piano di sicurezza ad hoc, con uomini in assetto anti sommossa, che vedrà la piazza blindata così come le aree del Centro maggiormente prese di mira nelle manifestazioni. E l'allerta è alta visto che, entro domani, dal Governo dovrebbero arrivare anche per Roma ulteriori misure di contenimento più restrittive: la protesta potrebbe sfociare, ancora una volta, per mano di frange violente. La situazione è monitorata dalla prefettura che sta pianificando controlli e uomini da mettere in campo. (L. Loi.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 05:01

