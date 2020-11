«Non dovevano controllare noi?»

«Ma come li mettono lì per controllare noi e poi fanno certe cose?». Si mette le mani nei capelli Florian Nicolic, uno degli abianti del campo nomadi di Tor di Quinto. La notizia di Leggo ha fatto il giro del campo e tutti, giornale alla mano, commentato tra lo scherno e la rabbia. «Non li abbiamo visti fare sesso - racconta Nicolae - ma è veramente uno scandalo, portano una divisa ed erano in servizio...».

C'è poi chi la butta sullo scherzo: «A saperlo che quelli facevano zum zum (mima il gesto con la mano, ndr) - sorride Dimitri - ne approfittavamo per uscire indisturbati, tanto quelli avevano altro a cui pensare. Altro che a noi nomadi...».

Taccuini e macchine fotografiche non sono ben viste qua, ma c'è chi fa polemica: «Per una volta voi giornalisti non state qua per noi, ma per altri soggetti... se trovate anche il filmato fatecelo arrivare, così ridiamo un po'». (E. Orl.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 05:01

