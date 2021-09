Non credeva nel siero, mamma muore di Covid

Agnese era una No vax convinta. Lo era anche quando ha ricevuto la chiamata dell'Ats: «È entrata in contatto con un positivo». Ma poi tutto è precipitato. Agnese Beatrici aveva 39 anni. Abitava a Piancogno, in provincia di Brescia, dove lascia una bimba di sette anni e un maschietto di due. è morta nella terapia intensiva di un ospedale di Milano. Il suo nome è stato inserito nell'elenco delle vittime Covid dalle autorità sanitarie. Agnese era stata contagiata in vacanza. In breve si sono infettati anche gli altri adulti della famiglia: la madre, che è grave, e il marito e il padre, che si sono negativizzati. Solo i due bambini ne sono rimasti fuori.

Quello di Agnese non è un caso isolato. Mercoledì nell'ospedale Cervello di Palermo è morta per Covid una ragazza di 26 anni, non vaccinata nonostante i suoi problemi di obesità. Il suo posto nel reparto è stato preso da un altro 27enne. Al Federico II di Napoli è morta una neonata venuta al mondo prematura. La madre ha il Covid, le sue condizioni i in terapia intensiva sono gravi.



