«Non ci piace perché è nera» E perde il lavoro

Enrico Chillè«Non ci piace perché è nera», e perde il posto di lavoro per cui era stata assunta in prova. È accaduto a una donna senegalese di 40 anni che avrebbe dovuto firmare un contratto per lavorare in una struttura per anziani di Senigallia (Ancona). Fatima Sy avrebbe dovuto essere assunta, come operatrice socio-sanitaria, presso la casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti. Dopo alcuni giorni di prova, in cui il suo modo di lavorare e interagire con gli anziani era stato apprezzato dai responsabili della struttura, la doccia fredda: alla donna è stato negato il contratto di lavoro perché alcuni anziani ospiti si sarebbero lamentati del colore della sua pelle.Fatima, madre di due bimbi che vivono in Senegal, ora potrebbe essere spostata dalla Cooperativa Progetto Solidarietà in un altro ambiente lavorativo, ma resta l'amarezza per le lamentele degli anziani, che non erano state riferite direttamente a lei, ma ai responsabili della struttura. Per questo motivo la Cooperativa ha deciso di trasferire Fatima in «un'altra realtà, meno ostile». Pare che già in passato un'altra donna di origini africane avesse lavorato nella struttura, senza riscontrare il favore degli anziani ospiti della casa di riposo.