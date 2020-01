Non ce la fa Julia Sophie le vittime salgono a sette

Si aggrava il bilancio della tragedia della Valle Aurina, in Alto Adige, la strage dei giovani turisti tedeschi che sabato notte sono stati falciati dall'auto guidata da un giovane ubriaco. Ieri è deceduta anche Julia Sophie Hein, 21 anni, che era ricoverata in condizioni disperate nell'ospedale di Innsbruck. È la settima vittima di Stefan Lechner, l'operaio di 27 anni di Chienes, in Valpusteria, che quella notte - con in corpo un tasso alcolemico quattro volte ai limiti di legge - è piombato sulla comitiva con la sua Audi TT.

Per salvare la vita di Julia i soccorritori avevano tentato l'impossibile, con un trasporto notturno in elicottero fino alla cittadina austriaca. Tutto inutile. Ora si spera che almeno gli altri feriti si possano salvare. È ancora in pericolo di vita un ragazzo ricoverato nell'ospedale di Bolzano, mentre la situazione clinica degli altri 2 pazienti in terapia intensiva è stabile. Per quanto riguarda i sette feriti meno gravi, alcuni sono già stati dimessi o attualmente in fase di dimissione. Vhi ha potuto è già tornato a casa.

Lechner ieri è stato portato in carcere a Bolzano, con l'accusa di omicidio stradale e lesioni: rischia 18 anni di reclusione. «Vorrei essere io al posto di quei ragazzi» ha detto ieri al suo avvocato.(G.Pos.)

riproduzione riservata ®

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA