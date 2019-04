Non c'è nulla di particolarmente innovativo, originale, sorprendente ne Il campione, opera prima di Leonardo D'Agostini su un giovane e irrequieto talento giallorosso che deve mettere la testa a posto per non affondare. Ma in questo film c'è tutto ciò che serve per rendere una storia solida, credibile ed emozionante, a partire dai due interpreti protagonisti. Andrea Carpenzano nutre l'indisciplina del suo Christian Ferro col tormento interiore di chi ha macerie al posto della famiglia, Stefano Accorsi a sua volta affida al suo professore, corpo estraneo nel pianeta calcio, frustrazione e lividi emotivi in cui è facile riconoscersi. Nei loro corpi e nei loro occhi filtrano spiragli della luce di rinascita in fondo al tunnel della depressione, mentre i personaggi che ruotano attorno tutti molto efficaci, dal presidente Popolizio all'odioso manager interpretato da Mario Sgueglia aiutano a comporre il quadro impressionista di una società votata solo al denaro e all'apparenza. Il campione quindi segna un bel gol e prende una pagella con ottimi voti in ambientazione, sceneggiatura e autenticità.(M. Gre.)

IL CAMPIONE

di Leonardo D'Agostinii



