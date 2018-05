Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non aspetterà ancora troppo, il presidente Mattarella. La sua pazienza è esaurita eppure il Capo dello Stato (stufo di essere ostaggio di veti incrociati) sta lasciando ancora qualche ora prima di decidere (probabilmente oggi) di attuare la mossa necessaria a sbloccare lo stallo. Il Quirinale mantiene massimo riserbo sui nomi del governo dei tecnici, ma in pole per l'incarico di premier ci sarebbe Elisabetta Belloni, la prima donna a ricoprire il delicato ruolo di segretario generale della Farnesina. Nel difficile ruolo di ministro dell'Economia si fa il nome di Salvatore Rossi, direttore Generale della Banca d'Italia dal 2013. Sarà un governo dalla vita breve se, come pare, i partiti lo bocceranno sul nascere.Intanto, seguendo questa strada il presidente della Repubblica intende togliere ogni alibi ai partiti e costringerli ad assumere di fronte all'opinione pubblica la responsabilità di una nuova, precipitosa, corsa alle urne. Il rammarico di Mattarella è tutto nelle parole pronunciate incontrando i giocatori di Juve e Milan a Roma per la finale di coppa Italia. «Un arbitro può condurre bene la partita, e non si nota, se ha un certo aiuto di correttezza dai giocatori». Quello che a lui è mancato. (A.Sev.)