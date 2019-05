Noiosa Formula 1: solito Hamilton 1° e la Ferrari dietro

Piergiorgio Bruni

ROMA - Neppure Montecarlo riesce a interrompere lo strapotere Mercedes. Il Mondiale 2019, a 15 gare dal termine, già conosce vincitori e sconfitti. Pur non riuscendo a infilare la sesta doppietta consecutiva, il team tedesco piazza Lewis Hamilton sul gradino più alto del podio, davanti a Vettel che sfrutta una penalità inflitta a Verstappen, secondo al traguardo e poi retrocesso di una posizione. Ritiro per Leclerc a causa di un problema d'assetto dopo il distacco del battistrada di una gomma. «Penso che il risultato chiarisce il monegasco sia la conseguenza della qualifica. Ora, dobbiamo solo analizzare il week end e concentrarci con la squadra unita al prossimo GP». Euforico, invece, Vettel: «Questo risultato spiega il tedesco è eccezionale per me e per il team, ma sappiamo che c'è tantissimo lavoro da fare». Serafico, come sempre, Binotto: «Quello di Seb (Vettel, ndr) dice il team principal è un buon risultato perché gli permette di mantenere la classifica. Dobbiamo restare concentrati, il Campionato è lunghissimo. Leclerc? Ha fatto il massimo, specie dopo il problema di sabato».

Lunedì 27 Maggio 2019, 05:01

