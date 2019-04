Noi, viaggio nell'essenza americana

Una famiglia borghese afroamericana - madre, padre e due figli preadolescenti - va a passare le vacanze nella casa delle villeggiature infantili di lei (una strepitosa Lupita Nyong'o): il tipico quadretto confortante del benessere a stelle e strisce. Ma in Noi, opera seconda di Jordan Peele dopo il clamoroso esordio con Scappa - Get Out, il ritratto della felicità si trasforma presto in un urlo di Munch. La casa diventa una trappola come in Funny Games di Haneke, la commedia spensierata vira al l'horror in un attimo e, nel giro di pochi minuti, diventa la terrificante discesa negli inferi della cattiva coscienza americana. Denso, stratificato in molteplici - sofisticati - livelli di lettura e in altrettanti generi, Noi mostra il lato ombra, il doppio oscuro del popolo statunitense, sempre represso quando non addirittura ignorato, che reclama il suo diritto di cittadinanza con un'esplosione di violenza. Tra esercizio cinefilo strabordante di citazioni ed esplorazione psicanalitica dell'individuo e di una società , Noi scava nell'essenza degli americani - e non solo - con tutta la potenza del grande cinema.(M. Gre.)

NOI

di Jordan Peele



