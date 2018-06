«Noi, leali e spietati come Barracuda»

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioMILANO - Il reggae è la loro bandiera. Senza paraocchi e stereotipi, la band salentina dei Boomdabash si ritaglia così un suo posto nel panorama italiano tra festival, social e collaborazioni. Come quella di tre anni fa con J-Ax, e ora nel nuovo disco Barracuda con Loredana Bertè, Rocco Hunt e Sergio Sylvestre. «È il disco della maturità», dice Biggie Bash, nome d'arte di Angelo Rogoli, uno dei vocalist della band.Perché il titolo Barracuda?«Siamo leali e spietati come il barracuda. Ci sembrava il titolo adatto a questo tipo di disco. Siamo umili, ma abbiamo saputo mostrare i denti quando è servito».Quando per esempio?«In realtà sempre, perché conquistare un posto nella musica è difficile. Veniamo dall'indipendente. Porte che non si aprono, ostacoli insormontabili. La musica indipendente oggi è stata in parte sdoganata. Ma quando abbiamo cominciato noi, no. Veniamo dal sud, erano altri anni. Potevi solo usare le tue forze e fare tanta gavetta. E noi, di gavetta, ne abbiamo fatta tanta».Difficile essere band?«Sì. Soprattutto quando quello che prima era passione, diventa un lavoro. La nostra forza è che non lavoriamo solo per il successo».Voi, però, fate milioni di views su YouTube.«I social aiutano e danno una marcia in più alla musica».Cantate di un mare di squali e un mare nero come la pece. Chi e perché?«Nero perché è lontano dalla riva, dove non si vede il fondo. Per noi rappresenta il business musicale, un mare dove non sai quello che succede, con tanta precarietà. Gli squali sono tutte le persone che nuotano per buttarti giù».E Maria?«Potrebbe essere il nuovo singolo. Scritto in modo fiabesca e romantico per trattare il tema della legalizzazione della marijuana. Ispirato a Io e la mia signorina di Neffa. Stessa tematica, scanzonata e caciarona, come siamo noi».Tanti gli ospiti del disco. Saranno anche nei live?«Stiamo pensando a un Boomdabash and friends con tutti gli ospiti del disco».riproduzione riservata ®