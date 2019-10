«Noi Casomai, quando l'ascolto mi emoziono»

Ida Di Grazia

Giglia Marra è una delle protagoniste dello spettacolo Shake Fools dove interpreta una spietata Lady Macbeth. Nella vita è invece la compagna e musa ispiratrice di Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino. Con lui ha interpretato il video Noi Casomai, oltre 6 milioni di visualizzazioni su Youtube

Il vostro è uno spettacolo fuori dal comune e molto contemporaneo, ci parli del suo personaggio

«Shake Fools riprende alcuni personaggi Shakespeariani in chiave moderna, la mia Lady Macbeth ad esempio è una cattivissima conduttrice televisiva che pur di arrivare al successo è disposta a sacrificare anche la sua famiglia».

Il suo personaggio è disposto a tutto, ma lei cosa è disposta a sacrificare per il successo?

«Io sono proprio il contrario, per me prima c'è la famiglia e la salute e poi tutto il resto. Il personaggio è davvero interessante, ma tutto quello che viene dopo io lo considero un bel regalo»

A proposito di famiglia, cosa si prova ad essere la musa e la compagna di Federico Zampaglione?

«Noi Casomai è uno dei brani a cui tengo di più perché Federico l'ha scritto pensando me, quando lo ascolto mi emoziono. Poi sono stata anche la protagonista del video insieme a Francesco Montanari che Federico ha pensato proprio come un film con parti recitate e che lo scorso anno abbiamo portato a Venezia. Ci hanno detto che ormai questo brano lo usano spesso come colonna sonora nei matrimoni»

Avete fatto altri lavori insieme?

«Vento del Sud l'abbiamo scritta insieme. Federico vive di ispirazioni scrive di getto, poi la notte ci confrontiamo e magari a me viene una frase, ma il maestro di base resta lui»

Essere riconosciuta come la compagna di Zampaglione le dà fastidio?

«È inevitabile avere i riflettori puntati, ma sono a teatro per dimostrare quello che so fare al di là del puro gossip.»

Giglia Marra ha partecipato a fiction di successo come Vivere, Distretto di Polizia 8, Ris e Squadra Antimafia 3. Non è la prima volta che la Marra collabora con Manuela Tempesta, l'attrice, infatti, è già stata protagonista di Cristallo, un corto pluripremiato in vari festival nazionali e internazionali e presentato al Torino Film Festival.

