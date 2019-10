«Noi all'oscuro, la colpa di due operai»

È uno dei proprietari, Silvio Bernabei, a raccontare la versione dei fatti. Lo ha fatto attraverso un messaggio affisso sulla serranda dell'enoteca a Testaccio. «Mi è stata notificata la sospensione della licenza per 30 giorni, con conseguente chiusura, dell'esercizio di via Luca della Robbia 24/26/28 - si legge - per fatti accaduti il 27 settembre 2019 senza che le forze lavoro addette mi informassero dei fatti avvenuti. In breve - spiega - è accaduto che è stata sequestrata sostanza stupefacente a due nostri operai, di cui uno è stato immediatamente fermato e processato all'indomani con una condanna per patteggiamento a due anni con pena sospesa. Quest'ultimo, sabato 28 settembre 2019, è tornato al lavoro come se nulla fosse accaduto. Comprenderete che non è semplice accettare che il lavoro di tante famiglie sia esposto a comportamenti che inducono a pensieri nefasti su chi abbiamo accanto. Come rappresentante legale della Bernabei Liquori Srl ho sentito il dovere di informarvi, uno per uno, per evitare che circolassero versione dei fatti completamente destituite del pur minimo fondamento. La nostra struttura è parte lesa in questa vicenda e si cercherà di approntare ogni difesa per la tutela del buon nome dell'attività e di tutte le nostre famiglie, che non hanno nulla di cui vergognarsi». (S. Pie.)

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA