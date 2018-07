Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

NoemiVALMONTONE OUTLETLa cantautrice romana, reduce dal successo sanremese della sua Non smettere mai di cercarmi e dal recente sold out al Parco della Musica, apre il Valmontone Outlet Summer Festival, la manifestazione che animerà con grandi concerti il villaggio dedicato dello shopping.Via della Pace snc, Valmontone, domani alle 21, ingr. liberoPaolo DamianiGIANICOLO IN JAZZCon il Santa Cecilia Jazz Ensemble formato da Daphne Nisi voce, Francesco Fratini tromba, Andrea Molinari chitarra, Fabio Sasso batteria, Paolo Damiani, contrabbasso, musiche. Damiani, compositore, violoncellista, è direttore del Dipartimento jazz di S. Cecilia.Piazzale Garibaldial Gianicolo, domenica alle 21,30, ingr. libero 3317098854SyriaGAY VILLAGEIn una narrazione tessuta da Pino Strabioli, omaggia la romana (e soprattutto testaccina) Gabriella Ferri, in un concerto teatrale in prima nazionale, prodotto da Mauro Diazzi, dal titolo Perché Non Canti Più...con la supervisione del figlio Seva e la chitarradi Massimo Germini.Largo D. Frisullo, oggi alle 21,30, 10 euro, 3500723346