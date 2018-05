Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

NoemiPARCO DELLA MUSICAPresenta il suo nuovo album La Luna, a due anni dall'ultimo Cuore d'artista: è composto da 13 brani inediti, tra cui Non smettere mai di cercarmi, il pezzo con cui Noemi si è presentata a Sanremo.Viale P. de Coubertin 30, domani alle 21, bigl.da 30 a 55 euro, auditorium.comLe CosmicomicheTEATRO PALLADIUMIl Teatro Out Off di Milano porta in scena con Le cosmicomiche / La boutique del mistero, un progetto di Lorenzo Loris che mette in relazione parte del mondo letterario di Calvino con quello di Dino Buzzati e che vede protagonisti Paolo Bessegato e Pietro Bontempo.Piazza B. Romano 8, oggi, domani e giovedì, ore 21, 5-25 euro, 3272463456Dominio PubblicoTEATRO INDIAQuinta edizione del festi- val Dominio Pubblico_la città agli Under 25, incen- trato su giovani artisti emergenti. Oltre 50 eventi: oltre 10 eventi Extra, 12 spettacoli di Teatro, 4 di Danza, 6 eventi di musica dal vivo, 7 vernissage/ esposizioni di artisti visivi e installativi, 10 proiezioni di cortometraggi, 3 rea. ding di nuova drammaturgia, 3 workshop, 4 meeting. In apertura il Giardino dei ciliegi con la giovane danzatrice Masako Matsushita.L.tevere V. Gassmann 1, da oggi al 6/06, www. dominiopubblicoteatro.itLa città lontanaQUARTIERE TIBURTINO IIILectures, reading e laboratori di biologia, botanica, antropologia e arte alla scoperta della periferiadi Roma est: Biblioteca Vaccheria Nardi, Mercato Rionale Tiburtino III, Bar Box 1 Mercato Rionale.Da oggi al giovedì, ingr. libero, 060608