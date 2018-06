Noemi, l'ultimo saluto a Ostia sulle note di Meta

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tutta Ostia si è stretta intorno alla famiglia di Noemi Carrozza, la ventunenne promessa del nuoto sincronizzato italiano morta venerdì scorso in un incidente in motorino sulla via Ostiense. Sono stati celebrati ieri pomeriggio, nella chiesa di Santa Monica, i funerali della ragazza, mentre le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente proseguono. L'autopsia sul corpo di Noemi ha escluso l'ipotesi del malore alla guida, mentre non ci sarebbero testimonianze di presunti tamponamenti da parte di qualche automobilista. L'ipotesi principale, quindi, è che ad uccidere la ragazza sia stato il manto stradale sconnesso. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e, al momento, sembrerebbe che a causare l'incidente sia stato l'asfalto, probabilmente rialzato per la presenza di alcune radici sottostanti. Gli amici di Noemi, si sono radunati ieri mattina al Polo Natatorio di Ostia per la camera ardente, prima del funerale. L'ultimo saluto sulle note di Ermal Meta.(E. Chi.)