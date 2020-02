Noa

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

Una delle voci internazionali più emozionanti, in Letters to Bach interpreta 12 brani del geniale tedesco e composizioni in inglese ed ebraico, scritte da lei. Sul palco con il chitarrista Gil Dor e il bassista Or Lubianiker.

P.le A Moro 50, oggi alle 20,30, concertiiuc.it

Patti Smith & Band

PARCO DELLA MUSICA

La sacerdotessa del rock, attivista e moderna sovversiva si esibirà, accompagnata dallal sua band, il 26 luglio al Roma Summer fest: biglietti da 30,50 a 43,50 euro su ticketone dalle 10 di oggi

www.auditorium.com

Edoardo Bennato

PARCO DELLA MUSICA

Celebra i 40 anni del leggendario album Sono solo canzonette con un tour ad alto tasso di rock. & blues, on stage la BeBand, il 26 aprile, bigl. da 25,25 a 50 euro su ticketone da oggi

www.auditorium.com

