No vax e non solo: vietati tutti i cortei Da oggi solo sit-in con distanziamento

Marco Castoro

Finalmente l'arbitro ha concesso il calcio di rigore in favore della tua squadra. È la svolta della partita. Il tuo rigorista ha il pallone tra le mani e sta per metterlo sul dischetto ma attenzione: c'è il Var! Passa un altro minuto e mezzo. Poi evviva! Il rigore è confermato. Il rigorista prende la rincorsa e noo!!!! Compare l'odiata rotella clessidra del collegamento internet!!! Perché? ti chiedi, proprio adesso! Purtroppo è così. La serie A è in streaming su Dazn e può accadere anche questo. Anzi, accade anche questo. Così come accade che sei costretto a guardare la partita della tua squadra a casa con la cuffia sulle orecchie perché altrimenti ascolti in anticipo l'euforia degli altri inquilini del palazzo che gridano al gol mentre tu stai ancora a centrocampo. Anche questo è Dazn. Però almeno c'è un vantaggio: l'abbonamento ha dei costi ancora abbordabili e puoi vedere la partita su più device, magari dividendo la spesa con un altro amico o addirittura più di uno. All'inizio era proprio questa la freccia all'arco di Dazn.

Ma ora tutti questi vantaggi rischiano di cancellarsi. Dazn si appresta a mettere fine alla possibilità di concedere a due utenze collegate allo stesso abbonamento di accedere ai contenuti contemporaneamente da due device che si trovano a distanza l'uno dall'altro.

Un colpo basso. Che arriva dopo neanche un terzo delle partite del campionato di Serie A. Il provvedimento dicono a Dazn nasce per combattere la pirateria ma se invece si tratta di una trovata per vendere più abbonamenti è un'autorete clamorosa perché molta gente farà la disdetta dell'abbonamento che possiede.

Ovviamente come la notizia si è diffusa c'è stato il sollevamento popolare. Sui social e nei bar, tra le associazioni dei consumatori e nei palazzi della politica. Nessuno condivide il nuovo provvedimento. C'è addirittura chi chiede l'intervento del governo e dell'Antitrust. Le regole d'ingaggio non si cambiano in corsa. È una condizione che va rispettata sempre.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:02

