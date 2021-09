No mask prende a calci e pugni l'autista del bus

Emilio Orlando

No mask sempre più aggressivi e violenti nei confronti degli autisti dei mezzi pubblici. Un altro grave episodio ai danni di un conducente della compagnia Tevere Tpl si è verificato in via delle Robinie, a Centocelle. Il pestaggio del dipendente della società di trasporti, che garantisce il servizio in convenzione con il Campidoglio, è avvenuto sotto gli sguardi attoniti ed impauriti degli altri passeggeri a bordo del veicolo. L'uomo era salito da poco sul mezzo della linea 213 ma l'autista l'ha invitato ad indossare la mascherina. A quel punto il passeggero ha cominciato a dare in escandescenze. Il 50enne è stato invitato a scendere dall'autobus ma, per tutta risposta, ha preso a calci e pugni il conducente provocandogli ferite ed ecchimosi in diverse parti del corpo. L'intervento di una pattuglia dei carabinieri ha evitato che la situazione trascendesse ulteriormente. Per l'aggressore è scattata la denuncia per lesioni e interruzione di pubblico servizio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 05:01

