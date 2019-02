NO MARTINI? A ROMA NO PARTY

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniLa Grande Bellezza non risplenderà più come prima: le notti di via Veneto, simbolo storico della Dolce Vita, hanno perso definitivamente una delle loro più affezionate e apprezzate luci. Quella dell'insegna Martini che, dall'alto di un palazzo su via Leonida Bissolati, illuminava tutta la zona vicina all'ambasciata americana.Già ieri delle luminarie blu, bianche e rosse - simbolo dell'azienda di alcolici - non era rimasto altro che l'intelaiatura in metallo del logo, che per quasi mezzo secolo ha brillato sulla bella vita della zona.Dalla Martini confermano che è stata la stessa compagnia a decidere per la rimozione della celebre réclame: «Con dispiacere l'azienda ha deciso di rimuovere l'insegna e spostare le risorse verso la Terrazza Martini vicino Piazza Duomo». Il brand di alcolici ha deciso quindi di ridimensionare considerevolmente i suoi investimenti nella Capitale a beneficio di Milano, che si conferma sempre di più la città con più appeal commerciale di tutta Italia.Eppure un po' di quel fascino perso da Roma ha cercato anche di restituirlo il cinema: il film di Paolo Sorrentino La Grande Bellezza infatti incentrava proprio tutta la scena di apertura della pellicola - la festa per i 65 anni di Jep Gambardella - su quella terrazza della Capitale, dove campeggiava in bella mostra proprio l'enorme pubblicità della Martini, che al suono di A far l'amore comincia tu ricordava proprio quell'ambiance leggermente retrò che rese grande la città eterna negli anni, e che tutt'oggi ricordiamo con più di un sospiro.La notizia che l'insegna della Martini non illuminerà più via Veneto è stata presa con amarezza da tutti, compreso Pietro Lepore: il titolare del celebre Harry's Bar rimpiange quella che, insieme al suo storico locale, era l'emblema della movida chic di Roma. «Mi rammarico - racconta Lepore - per me era da considerarsi come un monumento storico di Roma». Simbolo, appunto di quel bagliore che per decenni ha accompagnato la città eterna fino a pochi anni fa. Un bagliore che si è spento, come quello dell'insegna della Martini, che ora non risplende più sul tetto di via Bissolati, trasformandosi al contempo in un ricordo dei bei tempi andati e, definitivamente, in un altro angolo buio della Capitale. Chissà come sarà scura l'attesa al semaforo di via Veneto, verso piazza della Repubblica, senza più i neon colorati a rallegrare l'attesa del verde.