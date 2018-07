«No alle adozioni per le coppie gay»

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiLe famiglie arcobaleno «non esistono». Aveva detto così, nella prima uscita pubblica, il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, delineando una linea politica netta. Ieri, il nuovo affondo. Ascoltato dalla Commissione Affari Sociali della Camera sulle linee programmatiche del suo dicastero, Fontana ha sottolineato che la maternità surrogata in Italia è vietata «anche penalmente» ed è vietato pure riconoscere «i bambini concepiti all'estero da parte di coppie dello stesso sesso» e «tale dovrebbe rimanere».Insomma, stop al riconoscimento dei figli delle coppie dello stesso sesso nati all'estero grazie a pratiche che in Italia sono vietate. Fontana ha annunciato poi la volontà di riformare il sistema del welfare per tutelare le famiglie e le donne che lavorano perché «fare figli fa bene anche alla produttività sul lavoro». A sostenere il ministro nella politica dello stop al riconoscimento dei figli di coppie gay è Matteo Salvini che, rispondendo al question time al Senato, ha affermato: «Fino a quando io sarò ministro, gameti in vendita e utero in affitto non esisteranno come pratica, sono reati. Difenderemo in ogni sede immaginabile il diritto del bambino di avere una mamma ed un papà». Immediate le proteste. «Nessuno cancellerà le nostre famiglie», dice Nichi Vendola. «Impedire il riconoscimento dei figli delle coppie gay sarebbe un ritorno al Medioevo» ha twittato il capogruppo del Partito democratico a Palazzo Madama Andrea Marcucci. Stessa posizione per il presidente Anci Antonio Decaro. «La misura è colma: Salvini e Fontana la smettano di fare propaganda sulla pelle dei bambini», scrive Gabriele Piazzoni, segretario nazionale Arcigay: «Sono i Tribunali a ordinare il riconoscimento di quei bambini, perché l'interesse del minore viene prima di tutto».E Chiara Appendino, sindaco di Torino, prima città italiana a effettuare i riconoscimenti, ha dichiarato che l'Amministrazione continuerà a effettuare le registrazioni.