No all'estrema destra in piazza, l'Osservatorio Roma puoi dirlo forte! lancia un appello alle forze politiche in vista della manifestazione della Lega, prevista domani nella Capitale.

«Abbiamo appena celebrato il 76esimo anniversario della deportazione degli ebrei di Roma da parte dei nazifascisti spiega Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio - la Lega di Salvini scenderà a Roma per riempire piazza san Giovanni: recentemente, nelle sue piazze, sono stati presenti agitatori e violenti che si ispirano dichiaratamente a ideologie fasciste e razziste. Auspichiamo che Salvini prenda le distanze dai gruppi estremisti. Roma, città medaglia d'oro della Resistenza, la città delle Fosse Ardeatine, non merita questo affronto da parte di fascisti del terzo millennio. Chi semina violenza, anche solo verbale, provoca violenza, come dimostra la crescita delle aggressioni registrata ogni anno dall'Osservatorio per la sicurezza». La replica di Salvini: «Noi abbiamo aperto la piazza a tutti gli italiani di buona volontà».(L. Loi.)

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

