NO AL SUSSIDIO

In fila fra la gente, come fossero solamente dei normali cittadini in difficoltà economiche. E invece avevano un cognome di quelli che non passa più inosservato: Spada. Ed erano in fila per effettuare la trafila burocratica per arrivare a presentare la richiesta per il Reddito di Cittadinanza, la misura destinata agli indigenti alla base della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Nella famiglia Spada, sinti originari dell'Abruzzo, infatti, diversi dei suoi componenti risultano avere redditi davvero miseri, mentre molti altri risultano completamente nullatenenti. Il tutto nonostante le diverse auto di lusso e i beni costosissimi in loro possesso siano in verità intestati a prestanome compiacenti.

Proprio il Movimento 5 Stelle ha tuonato, promettendo che agli affiliati non andrà un centesimo del reddito. La promessa arriva direttamente da uno dei profili social del vicepremier e ministro del Lavoro e dell'Economia Luigi Di Maio: «Il Reddito di Cittadinanza serve a ridare speranza agli invisibili - il Tweet del capo politico del Movimento - Leggo che alcuni membri del clan Spada avrebbero avanzato richiesta. Non so se è vero ma posso garantire che chi fa parte del clan Spada non prenderà un solo euro. Ho chiesto personalmente le opportune modifiche».

La notizia che gli Spada avrebbero presentato la domanda per il Reddito è stata anticipata dal Messaggero: secondo il quotidiano romano infatti alcuni affiliati del clan che spadroneggia sul litorale capitolino si sarebbero presentati in uno dei Caf - i centri di assistenza fiscale - di Ostia per compilare il modulo Isee necessario per accedere alla misura voluta dal governo gialloverde. «Almeno tre nuclei della famiglia Spada - comunica il Caf della Cisl del X municipio - hanno preso appuntamento per la compilazione dell'Isee, il documento è senz'altro prerogativa per poter chiedere poi il reddito di cittadinanza». Il tutto dopo che il clan Spada è stato condannato in primo grado per associazione mafiosa.

Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente di FdI Giorgia Meloni con un Tweet: «Primo giorno utile per richiedere il reddito di cittadinanza e hanno già presentato domanda un esponente del clan Spada e un ex brigatista rosso - il messaggio della leader di Fratelli d'Italia - Dal reddito di cittadinanza al reddito di delinquenza». Il governo infatti ha bocciato l'emendamento presentato dal partito della Meloni, che voleva impedire a coloro condannati a più di due anni, di presentare domanda per il Reddito.

