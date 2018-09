«NO AI PEDAGGI»

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleLa proposta di un pedaggio veicolare per accedere all'anello ferroviario crea più di qualche perplessità negli ambienti del commercio romano. Tra chi si dice apertamente contrario e chi chiede delucidazioni, la delibera sulle linee guida della cosiddetta congestion charge è diventata oggetto di un acceso dibattito.«Queste misure rischiano di mettere in ginocchio le imprese, perché Roma non è una città in cui ci si sposta facilmente con i mezzi pubblici. Le attività dentro l'anello ferroviario ne risentirebbero molto», afferma perentorio il presidente della Confesercenti Valter Giammaria che ha già chiesto un incontro all'assessore Linda Meleo. Più conciliante la posizione del commissario Confcommercio, Renato Borghi, che condivide «l'obiettivo di andare verso una mobilità sostenibile» ma prima chiede spiegazioni. «Ci sarebbe da chiarire prima se la giunta è orientata verso una congestion tax che ha lo scopo di ridurre il traffico ed è quindi una tassa rivolta a chiunque. L'ecopass, invece, penalizzerebbe solo gli automezzi più inquinanti. Si può ragionare, ma a condizione che ci siano delle deroghe e purché ci sia una differenza di pedaggio tra veicoli commerciali e privati», dice Borghi.I modelli a cui si ispira l'atto, che diventerebbe operativo nel 2020, sono la Congestion Charge di Londra e l'Area C di Milano. Si propone anche per Roma l'istituzione di un pedaggio veicolare per accedere ad un'area semi-centrale della città, coincidente con l'anello ferroviario. Previste agevolazioni e esenzioni tariffarie, ma il corpo del provvedimento è ancora da affinare. «Pensiamo ad un pacchetto di accessi gratuiti per tutti, con particolare attenzione ai residenti, superati i quali scatta il pedaggio», spiega il presidente della commissione Trasporti Enrico Stefano (M5S). Che chiarisce: «L'obiettivo è incentivare l'uso del trasporto pubblico e condiviso, non tappare le persone. Tutte le entrate del pedaggio veicolare saranno vincolate all'investimento sul tpl». Forti le critiche dall'opposizione, dal Pd che parla di una «presa in giro» a FdI che preannuncia battaglia. Il documento doveva essere discusso ieri in Aula, nella prima seduta post-ferie, ma il consiglio si è chiuso senza votazioni per mancanza di numero legale. Per il capogruppo dem Giulio Pelonzi «è evidente la spaccatura nel M5S sul provvedimento, si sono accorti di quanto sia impopolare». «Nessun caso politico, sapevamo già a prescindere che avremmo avuto problemi con il numero legale. L'assessore Meleo ha avuto un'emergenza e si è dovuta assentare», la versione del pentastellato Stefano. Critici anche diversi consiglieri pentastellati.riproduzione riservata ®