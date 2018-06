Nintendo ad Explora Le sfide a tutto pixel

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniSI videogiochi vanno in tour nei musei per proporre, non solo ai ragazzi, ma anche a mamma e papà, una serie di laboratori interattivi per imparare a confrontarsi con le nuove sfide a tutto pixel. Perché giocare è una cosa seria. Per questo la Nintendo, leader dell'intrattenimento interattivo, ha ideato Nintendo Labo, né console né videogioco, ma laboratori che mixano gioco e scoperta, tra l'analogico e il digitale. Explora, il museo dei bambini, li ha inseriti nel programma del Campus estivo (fino al 14/9). Filo conduttore del workshop, Monta, Gioca, Scopri, che permetterà a tutti di seguire le varie fasi creative, partecipando attivamente a ognuna di esse. Si parte dunque da semplici fogli di cartone, si assemblano e si realizza, personalizzandola, la propria creazione interattiva. Che sia un robot, una canna da pesca, un pianoforte a tredici tasti oppure una macchinina da corsa. Oggetti che prendono vita e si animano sullo schermo grazie all'interazione con la console Nintendo Switch. Si potrà, dunque, pilotare a destra e a sinistra l'automobile, oppure suonare il pianoforte. Infine, con la modalità Garage Toy-Con, si scopre come creare da zero il proprio giocattolo di cartone personalizzato o riprogrammarne uno già esistente.riproduzione riservata ®