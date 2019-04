Nina Pedersen

COTTON CLUB

Cantante e songwriter norvegese trapiantata a Roma, vive e interpreta il jazz attraverso i profondi legami con la sua terra d'origine. Il suo terzo album Eyes Wide Open è uscito nell'autunno del 2017 per Losen Records, nello stesso anno inizia anche la fruttuosa collaborazione con la big band norvegese Hardanger.

Via Bellinzona 2, oggi alle 22, 10 euro 0685352527

La Classe

TEATRO SPAZIO DIAMANTE

Nell'ambito della rassegna Classici del secolo futuro, lo spettacolo tratto dalla fiaba di Lewis Carroll Alice nel paese delle meraviglie, adattato da Marco Cavalcoli e Katia Ippaso. In scena gli allievi del Terzo anno della Stap Brancaccio, Accademia di recitazione, drammaturgia e regia, sostenuti dai loro insegnanti.

Via Prenestina 230B,

oggi e domani ore 21,

8 euro, 066794753

© RIPRODUZIONE RISERVATA