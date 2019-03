Niko Romito

BIRRA DEL BORGO

Chef e titolare del ristorante Reale, in Abruzzo

, Tre stelle Michelin e n.36 nella classifica World's 50 Best Restaurant, Romito inaugura la terza edizione di Chef bizzarri, progetto che nasce con l'obiettivo di coinvolgere chef

e ristoratori selezionati nella creazione di serate evento originali, finalizzate al gioco e alla sperimentazione con la birra. Romito, con Luca Pezzetta, racconterà una nuova idea di pizza e di birra dando vita a nuove, insospettabili forme.

Via Silla 26a, oggi alle 20,30, 60 euro, 0683762316

Pacifico

LIBRERIA FELTRINELLI

Cantautore e autore tra i più stimati del panorama italiano, incontra il pubblico per parlare di Bastasse il cielo: composto da dieci brani inediti, pensato, scritto e realizzato a Parigi, l'album arriva sette anni dopo Una voce non basta e a sei dal mini album In cosa credi. Modera l'incontro Valerio Millefoglie.

Via Tomacelli 22,

oggi alle 18,30,

ingresso libero

Gabriele Mirabassi

Edmar Castañeda

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

Incontro di culture fra jazz e ricerca sonora con i colori andini dell'arpa llanera di Castañeda e i virtuosismi del clarinetto di Mirabassi: un dialogo tra virtuosi che non dimenticano l'emotività:

un jazz per i conoscitori

e per i meno esperti

P.le A. Moro 5, oggi alle 20,30, concertiiuc.it

