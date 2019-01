Nigiotti, Cenerentolo all'Ariston «Una canzone per mio nonno»

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioMILANO - Cenerentolo che va a Sanremo. Prima Amici, poi X-Factor e ora il Festival dove ritorna da big, dopo l'esibizione come Nuova Proposta nel 2015. Enrico Nigiotti - 31 anni, accento toscano, trenta tatuaggi e faccia che fa impazzire le ragazze - sale sul palco con il brano Nonno Hollywood. Ad accompagnarlo a suon di jazz nella serata dei duetti, Paolo Jannacci. «Il palco? Non lo temo».Nessuna paura?«Sono emozionato: sono contento di essere qui con questa canzone e il fatto che non ci siano più eliminazioni mi rassicura. Ma non sento la gara perché nella mia vita non ho mai pensato di vincere nulla».Perché?«Resto un eroe romantico. La vittoria vera non sta nella classifica, ma nel distinguersi dagli altri».Certe cose fanno male. Comincia così la canzone.«Canzone che avrei preferito non scrivere. Una lettera nata di getto subito dopo la morte di mio nonno. Avevamo un rapporto da uomo a uomo: ho lavorato con lui in campagna, quando ancora non vivevo di musica. La sveglia alle 6, i consigli, gli aneddoti. Mi ha insegnato a essere uomo e a essere un vincente».Perché Hollywood?«Raccontava che da giovane lo avevano soprannominato così perché quando andava a ballare era sempre elegante».Quante donne abbiamo guardato abbassando il finestrino, canta.«È vero: rido ancora quando penso a una volta che gridò a una novantenne sulle strisce pedonali: noi le belle donne le facciamo passare sempre».Un suo dettaglio che fa la differenza?«Sono uno testardo. Per il resto ho mille difetti».Il peggiore?«Sono istintivo. Non so contare fino a dieci. Per ora arrivo a contare fino a sei».Dopo Sanremo?«Un tour teatrale da aprile. Ad anticiparlo, l'uscita il 15 febbraio di Cenerentola e altre storie ripubblicazione del disco di Cenerentola con l'aggiunta di Nonno Hollywood e La ragazza che raccoglieva il vento, inedito dedicato alla poetessa Alda Merini».