Nigeriano sventa la rapina al market e viene assunto

Sventa una rapina e viene assunto: protagonista della storia è Richard, un nigeriano 33enne che è diventato l'eroe di Gallipoli. Richard infatti è riuscito ad avere la meglio contro un rapinatore armato: l'uomo, un 54enne italiano, aveva fatto irruzione in un supermercato a volto coperto e con in mano una pistola - che poi si è rivelata solamente un giocattolo -, riuscendo a farsi consegnare dai dipendenti del locale circa 500 euro di incasso.

Ma all'uscita è stato fermato, dopo una colluttazione, da Richard: il 33enne nigeriano infatti era solito stazionare fuori dal supermercato, racimolando pochi spiccioli aiutando i clienti a caricare la spesa in macchina. L'immigrato non ha perso tempo, mettendosi all'inseguimento del ladro: la colluttazione con il rapinatore è stata violentissima, ma alla fine il 33enne ha avuto la meglio sul malintenzionato, che poi è stato arrestato dalla polizia. Nello scontro Richard ha riscontrato una prognosi di 30 giorni ma, una volta guarito, potrà iniziare a lavorare nel supermercato: il titolare del negozio infatti ha deciso di ringraziarlo per il suo gesto assumendolo con un regolare contratto.(L.Cal.)

