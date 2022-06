Nigeria: massacro durante la messa, uccisi 50 fedeli

Domenica di sangue in Nigeria: un commando armato ha attaccato una chiesa cattolica durante la funzione e ha provocato decine di morti, tra i quali donne e bambini. Il bilancio è ancora incerto: tra le 20 e le 50 vittime. Il movente del massacro che si è compiuto nel sud ovest non è chiaro, ma potrebbe ascriversi alle sanguinose tensioni interetniche e interreligiose fra popolazioni locali e i pastori nomadi islamici Fulani che attraversano il più popoloso Paese africano.

Secondo la polizia, almeno cinque uomini armati hanno aperto il fuoco e lanciato ordigni contro i fedeli dentro la Chiesa di San Francesco a Owo, nello stato di Ondo: un massacro. Un video che circola su internet mostra i corpi di alcune delle vittime riversi sul pavimento della chiesa in pozze di sangue. La diocesi di Ondo ha però smentito che siano stati rapiti sacerdoti o fedeli, come invece avevano segnalato testimoni in un primo momento. Il Vaticano ha fatto sapere che il Papa «prega per le vittime e per il Paese».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 05:01

