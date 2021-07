Niente tampone: aggredisce i medici con un coltello

Emilio Orlando

Era stanco di attendere il tampone Covid, necessario per entrare nel reparto ed essere visitato al pronto soccorso del Sant'Andrea, così ha minacciato un operatore sanitario con un coltello di otto centimetri. Provvidenziale, per il personale medico, è stato l'intervento immediato di una Gazzella dei carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno bloccato l'uomo denunciandolo a piede libero per minaccia all'incaricato di pubblico servizio e per il porto abusivo di arma bianca. La preoccupante escalation di aggressioni al personale medico degli ospedali e degli ambulatori, il fenomeno della cosiddetta violenza in corsia, negli ultimi periodi ha fatto registrare episodi drammatici vissuti dai camici bianchi. Non a caso è stata oggetto di una proposta di legge che prevede la procedibilità d'ufficio (quindi immediata) nel caso in cui si verifichino aggressioni negli ambienti ospedalieri. Numeri da capogiro che il Nursing Up, il sindacato degli operatori sanitari, definisce come un bollettino di guerra.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 05:01

