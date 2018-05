Niente tacchi a spillo al matrimonio reale

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessia StrinatiMeghan Markle e Harry d'Inghilterra sono pronti per dire sì ma, come ogni matrimonio che si rispetti, non mancano gli imprevisti. Primo tra tutti, l'assenza del papà della sposa per gravi problemi di salute.Sta di fatto che il mondo si interroga su chi porterà la bella attrice americana all'altare. Kensington Palace ha pubblicato la lista ufficiale delle damigelle e dei paggetti: in tutto sono dieci, la più piccola ha 2 anni e i più grandi 7. Naturalmente ci saranno George e Charlotte, mentre il piccolo Louis, verrà affidato probabilmente alle cure della tata Maria Borrallo. Da parte della sposa ci saranno tutti i bimbi di Jessica Mulroney, la sua migliore amica. Una scelta sovversiva per l'etichetta reale, che in queste nozze ha dovuto chiudere gli occhi su diversi aspetti: sposa in primis.Presente al Royal Wedding anche un pezzo d'Italia: il bouquet e in confetti arriveranno da Sulmona. La nota azienda Pelino ha confezionato un mazzo per la sposa con tre fiori di colori diversi: bianco, rosso e blu che riprendono quelli della bandiera inglese. All'evento dell'anno sono attesi 600 invitati, ma anche per loro il matrimonio non sarà una passeggiata. Ogni ospite dovrà (almeno dovrebbe) rispettare rigide regole. Niente scarpe aperte per le donne, banditi i tacchi a spillo, d'obbligo saranno i collant che dovranno essere per tutte rigorosamente nude. Ovviamente tutti dovranno indossare un cappello. Braccia coperte per le donne e le gonne dovranno arrivare all'altezza del ginocchio, gli uomini invece dovranno indossare abiti da mattina, con gilet, giacca e cravatta rigorosamente nera o grigia. Niente abiti lunghi o bianchi, la regola per cui la scena non va mai rubata alla sposa vale a tutte le latitudini. Nessuno potrà lasciare la chiesa prima della Regina Elisabetta, solo quando Sua Maestà si muoverà potranno farlo a seguire tutti gli invitati.Niente telefoni al costetto dell'altare, banditi più che mai i selfie. Da cafoni portare i regali durante la cerimonia mentre per andare in bagno è concessa una finestra temporale che va dalle 9 alle 11. Chi non approfitta, è perduto.riproduzione riservata ®