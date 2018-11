«Niente stupro, tanga troppo sexy»

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniViolenta una 17enne in un campo ma incredibilmente viene assolto perché i giudici accolgono la tesi dell'avvocato della difesa: «Tutta colpa della 17enne che indossava un tanga troppo sexy». Accade in Irlanda, dove giovane di 27 anni sarebbe stato provocato eccessivamente da un tanga col pizzo sulla parte frontale, che «mostrava come la ragazza fosse disponibile a un approccio sessuale». Come dire, la ragazzina se l'à cercata. La sentenza choc è stata emessa dal tribunale di Cork, in Irlanda, suscitando una valanga di proteste. Proprio l'indumento contestato, quel tanga sexy a tal punto da giustificare uno stupro, è stato l'oggetto più mostrato durante le manifestazioni che hanno visto scendere in piazza più di 200 donne che si sono fatte largo fino alla scalinata del tribunale, dove poi hanno lanciato decine di slip e perizomi.La questione è arrivata anche nella Dair, la Camera inferiore del parlamento irlandese: anche la deputata Ruth Coppinger del partito Alleanza contro l'austerità durante il suo intervento ha mostrato un tanga di pizzo blu. «Potrebbe sembrare imbarazzante mostrare un tanga qui - ha affermato - ma come pensate che si senta una vittima di stupro, quando in modo inappropriato viene mostrata la sua biancheria intima in un tribunale?». La triste usanza che porta a incolpare le vittime, accusate di «essersela cercata» ha sollevato una enorme protesta in Irlanda, soprattutto perché la tesi che ha visto assolto il 27enne l'ha sostenuta un avvocato donna, Elizabeth O'Connell.riproduzione riservata ®